Boxtel steekt 34.000 euro in Kunst op Stapel

Verrukt door grafitti in Boxtelse spoortunnel

11 april BOXTEL - Mirjam Claasen uit Gorinchem gaat graag met familie wandelen in Boxtel, waar ze geboren en getogen is. Nadat ze de publicatie over Verborgen schatten in deze krant las, wilde ze met de kinderen afgelopen weekeinde bij de spoortunnel vol grafittikunst gaan kijken. Die was als 'verborgen schat' getipt door Boxtelaar Theodoor van Leeuwen. Claasen: ,,Ik was verrukt over de kleuren en afbeeldingen van alle graffiti."