Boxtelnaar al fluitend op weg naar de honderdste Kennedymars

In 2005 begon De Jong zijn wandelcarrière. Voor die tijd was hij meer geïnteresseerd in hardlopen. ,,Totdat ik tijdens de vierdaagse met een vriendin een dagje 'zwart' heb meegewandeld."

Sindsdien lopen de Kennedymarsen als een rode draad door zijn leven. Tijdens het wandelen speelt hij vaak op zijn Ierse Tin Whistle. ,,Ierse muziek gaat ook vaak over de natuur, vogels en vlinders en al wandelend kan ik een beetje repeteren om nieuwe tunes in m'n hoofd te krijgen", zegt hij. Daarnaast geniet hij van de rust en de stilte. ,,Nederland is zo vol. Dat levert zoveel drukte en stress op. Als ik wandel, dan ben ik in de natuur. Heerlijk die rust en die stilte. Dan kan ik alle stress van me afzetten."