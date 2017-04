Boxtels echtpaar klopt aan voor hulp bij Jesse Klaver

BOXTEL - Zal Jesse Klaver de reddende engel zijn voor Boxtelaar Peter Dau en zijn vrouw Jeannette? Het echtpaar heeft de kopman van GroenLinks gevraagd om in de bres te springen voor ouderen die niet in aanmerking komen voor een duurzaamheidslening, simpelweg omdat ze 'te oud' zijn. Dat is het Boxtelse stel het afgelopen jaar overkomen.