Boxtels gilde in mineur: kostbaar zilvervest kwijt

MUBO Boxtel toont historie van lokale tex­tiel­in­du­strie

24 april BOXTEL - Ooit stonden er slechts vier stoommachines in Nederlandse linnenweverijen; twee ervan in Boxtel. Dat was geen wonder, want vanaf de late middeleeuwen tot omstreeks 1900 was de textielnijverheid de belangrijkste bedrijfstak in Boxtel. In 1899 bijvoorbeeld werkte bijna de helft van de Boxtelse beroepsbevolking in die branche.