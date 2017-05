Boxtelse fonteinzwemmer Driek is Feyenoordfan dankzij PSV

BOXTEL - Hij lag er al vaker in, maar dat was dan meestal bij een wedstrijd van Oranje op het EK of WK. Zondag trok Feyenoordfan Driek Hendriks (40) van blijdschap om het kampioenschap een baantje in de fontein op de Boxtelse Markt.

,,Als Oranje speelt zijn we meestal met meer, nu waren we maar met ons tweeën. En die maat van mij ging er maar tot zijn knieën in, " vertelde Driek maandagochtend.

Schrammetje

Aan zijn 'zwemtocht' heeft hij naast een goed gevoel alleen een klein schrammetje aan zijn vinger overgehouden. Laat heeft hij het niet gemaakt: ,,Ik was om een uur of half tien thuis en heb lekker uit kunnen slapen. Nu kan ik op het gemak naar het station, op weg naar de Coolsingel in Rotterdam voor de huldiging."

PSV

Zijn Feyenoord-fanschap heeft Driek vreemd genoeg aan PSV te danken: ,,Mijn ouders waren PSV-supporters. Vanaf mijn vijftiende kreeg ik het voetbal wel een beetje mee. Toen ik bij PSV een wedstrijd tegen Feyenoord zag, besloot ik een keer in Rotterdam te gaan kijken. Dat was meteen de afscheidswedstrijd van József Kiprich. Nu hebben Feyenoordsupporters de naam dat ze nogal wat lawaai kunnen maken, maar toen hield in een keer iedereen zijn mond dicht en hoorde je alleen af en toe een snik. Dat was zo indrukwekkend dat ik vanaf toen een jaar of tien een seizoenskaart heb gehad."

Maar Rotterdam is toch ver weg en de seizoenskaart voor Feyenoord werd een clubkaart. ,,We pakken met vrienden nog wel eens een wedstrijd mee, maar dat deden we eigenlijk niet meer zo vaak. Het is toch ver weg en er waren vaak maar weinig kaartjes. De komende jaren gaat het er zeker meer van komen. Met het nieuwe stadion is er ook meer plaats."