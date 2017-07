Burgemeester Best zit al jarenlang fout met huis in Boxtel

BEST/EINDHOVEN - De burgemeester van Best, Anton van Aert, blijkt jarenlang de regels voor de huisvesting van burgemeesters te hebben genegeerd. Een burgemeester moet zich snel na zijn benoeming inschrijven in de gemeente, maar dat heeft hij nooit gedaan.

De woonplaats van de burgemeester is daarnaast in Best een breekpunt voor herbenoeming. Van Aerts ambtstermijn loopt volgend jaar af. Verhuist hij niet officieel naar Best, dan dreigt een zoektocht naar een andere burgemeester.

De hele kwestie draait om hypotheekrenteaftrek. Van Aert is eigenaar van een koophuis in Boxtel; daar wil hij blijven profiteren van hypotheekrenteaftrek. Om dat te kunnen, is hij na zijn aanstelling in Best altijd officieel in Boxtel blijven wonen. Dat terwijl hij, zoals hij zelf aangeeft, een groot deel van zijn tijd in een huurappartement in Best woont.

Deze constructie levert hem per maand naar schatting al gauw een paar honderd euro aan belastingvoordeel op. Wat de kwestie extra pijnlijk maakt, is dat de vertrouwenscommissie hem in 2012 en 2013 op zijn hart drukte naar Best te verhuizen en dat hij ‘zich daarbij aan de wet dient te houden’. Dat laatste heeft Van Aert niet gedaan en hij is daar volgens verscheidene bronnen in de Bestse politiek ook niet open over geweest. Pas nadat het onlangs achter gesloten deuren ging over zijn herbenoeming kwam de aap uit de mouw.

Einde van eerste ambtstermijn

Van Aert heeft aangegeven in de zomer van 2018 - aan het einde van zijn eerste ambtstermijn - het huurappartement op te willen zeggen, weer in zijn eigen huis te gaan wonen en ondertussen de Bestse burgemeester blijven. Maar in de Bestse politiek is het algehele standpunt: de burgemeester van Best woont in Best en niet in Boxtel. Een kleine delegatie heeft namens alle fractievoorzitters al te kennen gegeven op zoek te willen naar een nieuwe burgemeester, blijkt uit een e-mail die in handen is van het ED.

In de Bestse politiek is het nieuws dat hij zich nooit inschreef, ingeslagen als een bom. ,,Ik ben hier compleet door verrast”, zegt CDA’er Paul Gondrie, die door de raad tijdelijk is aangesteld als woordvoerder. ,,Voor zover ik weet heeft niemand er ooit naar gevraagd, maar ik ben er altijd automatisch van uitgegaan dat hij zich had ingeschreven.”