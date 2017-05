Burgemeester Boxtel informeert omwonenden over dakloze verwarde man die hulp weigert

Brochure over opsplitsen Haaren ligt in juli op tafel

23 mei HAAREN - Bij inwoners van Haaren ploft begin juli de informatiebrochure op de deurmat over de gevolgen van een opsplitsing over vijf buurgemeenten. Over de vraag of die adequaat is, verschillen de politieke meningen. De meeste Haarense raadsfracties vinden van wel.