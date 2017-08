Cartoon van Liempdse broers slaat aan bij groot publiek

Sinds anderhalf jaar zetten Ralf en Arko Dieden iedere week een cartoon of korte strip op hun Facebookpagina Uh Pardon? Dat levert altijd wel enkele tientallen reacties op en een enkele keer tot zo'n driehonderd. De cartoon van zondag is al meer 220.000 keer bekeken en zo'n 7.500 keer is ie gedeeld of voorzien van een reactie. ,,Een persoonlijk record van heb ik jou daar. Normaal maken we geen actuele grappen. We zien nu wat een waanzinnig effect de actualiteit kan hebben", zegt Ralf Dieden.

Het ouderlijk huis van beide broers staat in Liempde. Arko woont er ook, Ralf heeft met zijn gezin domivilie gekozen in Best, maar hij is wel getrouwd met een Liempdse. Dus hebben ze er geen bezwaar tegen om als Liempds strip- en cartoonduo bekend te staan. Arko studeerde aan SintLucas in Boxtel, is van origine grafisch- en multimediaal vormgever, maar werkt nu als marketing-communicatiemedewerker. Zijn broer is financieel adviseur bij een bank. Ralf: ,,Twee jaar geleden besloten we om samen wekelijkse cartoons te gaan maken, voor onze eigen lol". Na een half jaartje proefdraaien begonnen ze met hun pagina Uh Pardon? Iedere woensdag publiceren de broers daar een nieuwe cartoon.