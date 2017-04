D66 wil dat Boxtel Regenbooggemeente wordt

Ster ZLM Toer start in Westkapelle en finisht in Oss

13:54 De Ster ZLM Toer gaat dit jaar (op 14 juni) van start met een proloog op de zeedijk van Westkapelle. De Zuid-Nederlandse rittenkoers finisht vier dagen later in Oss. Tussendoor zijn er aankomsten in Hoogerheide, Buchten en La Gileppe.