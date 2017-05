Dag Boxtelse brievenbussen...

Geld is binnen voor documentaire over Herenboeren Boxtel

13:56 BOXTEL - Christa Hiddinga uit Hilversum en Fleur Born uit Zeist kunnen hun documentaire over de Herenboeren in Boxtel precies maken zoals ze voor ogen hebben. Een inzamelactie heeft namelijk de benodigde 4.500 euro opgebracht die nodig zijn om de documentaire Back to Basics te maken en vervolgens ook in te sturen naar tal van internationale festivals.