Debat burgemeestersrel Boxtel uitgesteld: Van Aert wil tot rust komen

BEST/BOXTEL - Burgemeester Anton van Aert van Best wil eerst tot rust komen, voor hij een openbaar debat over de kwestie rondom zijn woonplaats kan voeren. De raadsvergadering die was ingepland op 24 augustus is daarom uitgesteld. Dat heeft de gemeente Best in een persbericht laten weten.