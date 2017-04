Dekbed vat vlam aan Ursulinenpad in Boxtel

Bakker in Liempde is bezorgd over smalle weg en scheurneuzen

7 april LIEMPDE - Bakker Jos van Eijndhoven wil het feestje zaterdag in Liempde absoluut niet bederven. Daarom kiest hij voor een stil protest. Grote posters hangt hij in de etalage van zijn bakkerij aan de Barrierweg. Met daarop de tekst: 'Liemt 30. Waarom rijdt iedereen zo ontiegelijk hard! Uw bezorgde bakker'. Nu het centrum klaar is, zijn de Liempdenaren aan zet, vindt Van Eijndhoven.