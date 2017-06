Dierenactivisten posten drie uur bij slachtbedrijf Vion in Boxtel

Herinrichting Markt start met aanleg parkeerplaats Zusterspad

27 juni BOXTEL - Met de aanleg van twintig nieuwe parkeerplaatsen aan het Zusterspad maakt Boxtel direct na de zomervakantie een start met de daadwerkelijke herinrichting van de Markt en omgeving. In de zomer van 2018 moet het karwei geklaard zijn. Daarna zal het evenwel niet lang 'stil' zijn in het centrum. Want het college voorziet wat het noemt 'vervolgvragen voor aanpassingen' in de aanpalende straten. Daarbij richten B en W zich in eerste instantie op het eerste deel van de Rechterstraat. Daarom is daarvoor alvast 300.000 euro opzij gezet, uit te geven in 2019.