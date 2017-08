'Dit had niet mogen gebeuren', tóch een fiets voor doodzieke oprichter (84) van Boxtelse Kleine Aarde

Sietz Leeflang (84), oprichter van de Boxtelse Kleine Aarde, heeft leukemie. Zelf houdt hij er rekening mee dat dit de laatste zomer van zijn leven is. Hij heeft nog maar één wens: een lage-instapfiets met trapondersteuning. Zo kan hij in zijn laatste maanden nog bij wat mensen langs. Tevergeefs wacht hij er al maanden op , omdat zorgaanbieder Welzorg niet levert.

Naar aanleiding van een artikel in de PZC heeft Welzorg Leeflang maandag direct gebeld en hem een aanbod gedaan. ,,We kunnen uitgebreid stilstaan bij wat er is gebeurd. Maar wat is gebeurd is niet uit te leggen. Het had niet mogen gebeuren'', reageert Welzorg-woordvoerder Michael van Nieuwkasteele.