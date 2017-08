Drugspand Boxtel mogelijk gesloten door burgemeester

De politie viel dinsdagnacht binnen in het bedrijfsverzamelgebouw, dat bijna in de schaduw van het politiebureau staat. In een van de ruimten was vermoedelijk een distributiecentrum gevestigd voor harddrugs die per post de wereld in werden gestuurd. Twee mannen en een vrouw werden aangehouden. Hoeveel drugs in het pand zijn aangetroffen, is nog onbekend. Ook in de woning van één van de verdachten vond de politie 'poeders en andere substanties'. Waar die woning is, is ook niet bekend gemaakt. De politie nam ook twee auto's in beslag.