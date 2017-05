Ganzenbordspel op Liempdse kioskvloer

Ongeluk Bloemsierkunst Marimba in Boxtel; 'Hoorde een klap en dacht dat er wat omgevallen was'

29 april BOXTEL - De gevel van Bloemsierkunst Marimba in Boxtel raakte zaterdag rond het middaguur zwaar beschadigd door een auto die de gevel ramde. De schade is groot, maar eigenaar Bart van Roosmalen blijft positief: ,,Voor Moederdag is alles weer in orde en ik hoop dat de mensen bij mij de bloemen halen en de nieuwe voorgevel komen bewonderen."