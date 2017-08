Geen tweede termijn burgemeester Best, omdat hij in Boxtel wil blijven wonen

Winkelcentrum Oosterhof in Boxtel wil renoveren en uitbreiden

9 augustus BOXTEL - ,,We waren nog nooit zo dichtbij een nieuw Oosterhof." Dat zegt Marc van den Biggelaar, winkelier in het Boxtelse winkelcentrum. Zonder tegenslagen kunnen klanten over tweeënhalf jaar hun eerste boodschappen doen in een volledig vernieuwd Oosterhof. De totale investering in het nieuwe winkelcomplex gaat 6 tot 10 miljoen euro bedragen.