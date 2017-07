Gemeenteraadsvergadering achter gesloten deuren; antwoorden over huis in Boxtel blijven geheim

BEST - Geen transparantie maar een dichte deur, woensdagavond in Best. Exact 165 seconden duurde het openbare deel van de met spoed belegde raadsvergadering in Best. Achter gesloten deuren ging burgemeester Anton van Aert in op de reuring die is ontstaan over zijn huis in Boxtel en konden de 14 aanwezige van de in totaal 21 raadsleden hem vragen stellen.

Wat deze volksvertegenwoordigers hun burgemeester vroegen, blijft nu onbekend. Net als de antwoorden daarop van Van Aert.

Privé

Het gebeurde woensdagavond mede op verzoek van de burgemeester, dat praten binnenskamers. Hij wil antwoord kunnen geven op privézaken, heeft hij verklaard. De vragen die vooraf waren ingediend zijn dan ook behoorlijk persoonlijk van aard, zei een van de raadsleden.

Het openbare deel van de bijeenkomst begon met 16 raadsleden, maar de twee aanwezige D66-raadsleden José van der Waerden en Klaas Jan van Hees verlieten het gemeentehuis nadat het besluit viel om in beslotenheid verder te vergaderen. ,,Wij zijn het niet eens met de voorwaarden die zijn gesteld aan de geheimhouding. Dat zou ons hinderen in het openbare vervolgdebat", verklaarden zij.

Besloten

Juridisch mag om redenen van persoonlijke aard gekozen worden voor beslotenheid, maar de vraag is of dat in deze kwestie politiek en moreel opportuun is. Of juist het ontrafelen van deze kwestie zich niet in de openbaarheid zou moeten afspelen, nu de gang van zaken inmiddels grotendeels op straat ligt. Dit gaat immers óók om integriteit.

Van Aert wil aan het einde van zijn ambtsperiode over ruim een jaar terug naar Boxtel, waar de oud-wethouder van die gemeente met zijn vrouw een door de jaren heen gemoderniseerd huis heeft. Hij wil in Best wel burgemeester zijn, maar niet wonen. Daarover moet de gemeenteraad een standpunt innemen.

Hypotheekrente

Dan is er nog een tweede aspect. Van Aert huurt in Best, maar schreef zich er nooit in om hypotheekrente te kunnen aftrekken. In de openbaarheid heeft de gemeenteraad daar nooit toestemming voor gegeven, terwijl de wetgever heeft bepaald dat een burgemeester werkelijk dient te wonen in de gemeente waar hij 'burgemeestert'.

In 2014 zijn de regels nog versoepeld. De gemeenteraad kan een burgemeester voor één jaar ontheffing verlenen van de woonplaatsvereiste. Het tweede en derde jaar kan hij ontheffing krijgen van Commissaris van de Koning (CvdK), die eerst de raad zal polsen. De vraag is dus of Van Aert niet alleen de raad van Best, maar ook de CvdK in een lastige positie heeft gebracht door het op deze manier te regelen.

Publiek debat

,,Door te kiezen voor een besloten vergadering wordt deze situatie alleen maar gecontinueerd", laat Leo Bisschops (Lokaal Best) weten, een van de raadsleden die woensdagavond niet op zulke korte termijn terug kon keren. ,,Het gaat over de condities waarop een openbaar ambt in Best is uitgevoerd en (nog) uitgevoerd kan worden. Een publiek debat over de invulling van een zeer belangrijke, publieke taak."