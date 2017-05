'Gestolen hond' in Boxtel blijkt achtergelaten door dronken baasje

Flinke stijging aantal inbraken in Boxtel

12:04 BOXTEL - Het aantal woninginbraken in Boxtel is in de eerste maanden van dit jaar flink gestegen. Van 27 in 2016 naar 38 tot nu toe in 2017. ,,Er lijkt sprake van een inbraakgolf in Boxtel", constateerde ook Helene van As, fractievoorzitter van het CDA in de Boxtelse gemeenteraad.