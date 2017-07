'Het zit me dwars dat steden veel inpikken'; Burgemeester Boxtel baalt van vertrek Circolo naar Tilburg

Circusfestival Circolo verhuist van Liempde naar Tilburg

6 juli TILBURG - Circusfestival Circolo verhuist van Liempde naar Tilburg. Circolo is een tiendaags evenement met internationaal hedendaags circus in circustenten. In oktober 2018 strijkt het festival neer in een Tilburgs park, vrijwel zeker het Leijpark.