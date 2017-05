Honderdste Kennedymars voor Ton de Jong uit Boxtel: 'Een fluitje van een cent'

,,Een fluitje van een cent", zegt de Boxtelaar als hij over de finish in Cuijk komt. ,,Ik zou nog wel even kunnen doorlopen." Zijn vriendin, broer, zus en schoonzus staan hem op de Markt met bloemen en een 'gouden' medaille op te wachten. ,,Dat was een onverwacht en ook een beetje emotioneel moment", aldus de Jong.



Aan de finish in de Beversestraat is er geen muziek of huldiging voor de jubilaris uit Boxtel. Daarom pakt Ton zijn eigen 'tin whistle'; een fluit die hij tijdens zijn wandeltochten altijd bij zich heeft. Hij speelt een vrolijk Iers wandelliedje voor de mensen op de terrasjes. ,,Honderd? Ik doe het hem niet na", zegt één van de toeschouwers terwijl hij een slokje bier neemt.



De Jong (65) begon pas op zijn veertigste met hardlopen. Nu is dat - ook vanwege de leeftijd - wandelen geworden. Zijn eerste Kennedymars liep hij in 2005 tijdens de 80 van de Langstraat in Waalwijk. De honderdste zaterdag legde hij dus door het Land van Cuijk af. ,,Of ik de tweehonderd ook haal? Dat denk ik niet. Ik vind optreden met Ierse muziek ook leuk. Die twee liefhebberijen zijn moeilijk te combineren. Ik vind het lastig kiezen."