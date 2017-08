Hoogleraar Douwe Jan Elzinga: Dat de burgemeester Best in Boxtel woont, is raar

BOXTEL/BEST - De Bestse burgemeester Anton van Aert schermde bij zijn verweer in de woonplaatskwestie met een toelichting van hoogleraar Douwe Jan Elzinga. ,,Dat de eerste burger niet in de gemeente woont, is raar."

Hij speelt misschien wel een sleutelrol in de huisvestingskwestie rond burgemeester Anton van Aert van Best. Douwe Jan Elzinga, emeritus hoogleraar staatsrecht, schreef ooit over de wooneisen waaraan een burgemeester moet voldoen. Onder meer met een passage uit die tekst verdedigt Van Aert het feit dat hij in Best burgemeester is maar in Boxtel een huis heeft en staat ingeschreven.

Dat ik er ben is belangrijker dan dat ik er officieel ook woon, is samengevat zijn verweer. De huiseigenaar is Boxtelnaar gebleven omdat hij daar hypotheekrente wil kunnen blijven aftrekken. Elzinga reageert op verzoek van het ED op de kwestie.

Van Aert heeft zich niet ingeschreven. Is dat een probleem of niet?

,,De burgemeester wordt ook wel de 'eerste burger' genoemd. Het gek als die zich niet heeft ingeschreven in zijn gemeente, van een burgemeester verwacht je niet anders. Er is vaker discussie over de woonplaatsvereiste maar dat het gaat om hypotheekrenteaftrek heb ik nog nooit eerder gehoord."



De wet schrijft voor dat een burgemeester zijn werkelijke woonplaats in de gemeente heeft. Maar wat betekent dat nou eigenlijk?

,,Ik weet niet wat de wetgever precies heeft bedoeld. Maar als ze vinden dat een burgemeester zich moet inschrijven, zou je dat expliciet kunnen opnemen in de tekst. Dat is niet gebeurd. Door te spreken van 'werkelijke woonplaats' wordt beoogd dat feitelijk aanwezig zijn belangrijker is dan de formele domicilie. Nu hij een appartement huurt, zou je kunnen zeggen dat hij voldaan heeft aan de woonplaatsvereiste."

Dan is er nog de gemeenteraad die ten hoogste voor een periode van een jaar ontheffing mag verlenen van de woonplaatsvereiste.

,,Er is vaak de neiging veel aan de gemeenteraad over te laten. Ook nu is dat het geval. De gemeenteraad van Best moet een standpunt innemen in deze kwestie. Als dit bij de sollicitatieprocedure al een onderwerp was, en ik begrijp dat dat zo was, heeft de raad het daarna kennelijk ook laten liggen. Ze hebben zich niet afgevraagd of hun burgemeester zich heeft ingeschreven. Het is alsof de burgemeester het een beetje in het midden heeft gelaten."

De gemeenteraad sprak vorige week achter gesloten deuren over de kwestie. Het is niet bekend wat daar precies is besproken, wel gaf een meerderheid van de die bewuste avond aanwezige raadsleden aan niet te twijfelen aan de integriteit van Van Aert. Een openbare vergadering volgt nog, waarschijnlijk tegen het eind van deze maand. De Bestse burgemeester zou aanvankelijk vorig weekeinde de tijdens de besloten avond gestelde vragen ook schriftelijk beantwoorden maar stelde dat vanwege zijn vakantie uit. Het gaat daarbij niet alleen over zijn inschrijving. Van Aert wil immers ook na zijn huidige termijn gaan voor een herbenoeming. Maar wel alleen als hij weer in Boxtel mag gaan wonen. Overigens heeft de 58-jarige Van Aert recht op wachtgeld tot aan zijn AOW-leeftijd als het niet tot een herbenoeming komt.

In Boxtel wonen en burgemeester zijn in Best, kan dat?