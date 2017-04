Klankbordgroep verkeer Boxtel dreigt bijltje er bij neer te gooien

Onduidelijkheid

De klankbordgroep en de werkgroepen die per deelproject zijn ingesteld in 2016 constateren dat meedenken over de plannen een probleem is omdat er nog steeds geen integrale visie op het verkeer in Boxtel is. Zij hebben daardoor het gevoel keuzes te moeten maken op onderdelen, terwijl voor een goede afweging een samenhangende visie op vervoer en verkeer voor heel Boxtel nodig is. Dat leidt, aldus de klankbordgroep, tot onduidelijkheid en weerstand. ,,Wat als wij nu keuzes maken die later een goede integrale oplossing in de weg staan. Investeren we dan in iets dat later moet wortden teruggedraaid." Vandaar de dwingende oproep aan de gemeenteraad om snel met die integrale visie te komen.