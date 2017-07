Koen (26) uit Boxtel ontwierp het decor van Zomergasten: 'Heel veel mensen vinden er wat van'

Telefoontjes, mailtjes, appjes: van alle kanten werd Koen tijdens en na de eerste uitzending van het veelbesproken drie uur durende interviewprogramma Zomergasten bestookt met berichtjes. ,,Heel veel mensen vinden er wat van. Er is superveel over geschreven op Twitter en Facebook. Best raar hoor, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

Koen en Neal - die elkaar kennen van hun opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam - deden mee aan een ontwerpwedstrijd van de VPRO. Het programma riep ontwerpers en architecten op om een nieuw decorontwerp in te zenden. Uit 105 inzendingen werd hun idee 'De Camper' verkozen tot beste idee.

Het beeld: presentator Janine Abbring zit samen met haar gast (gisteravond schrijver en microbioloog Rosanne Hertzberger) bovenop een camper, omgeven door water. Écht water. Om bij hun stoel te komen was een loopplankje nodig. Koen: ,,Er staat een laagje van vijftien centimeter, in vijverfolie. Echt heel gaaf, in de tv-wereld is dit volgens mij best wel uniek."

