Landgoedfamilie mag woningen op Velder in Liempde bouwen

UPDATE VIDEO: Een kale stam, meer rest er niet van de oude kastanje in Boxtel

8 mei BOXTEL - De berusting is er snel. ,,Och", zien we vanaf de Zwaanse Brug weer eens de toren van de Petruskerk", zegt een van de tientallen toeschouwers bij diezelfde brug in het centrum van Boxtel. Daar is maandagochtend de monumentale eik gekapt.