Meeste fietsendiefstallen in Tilburg en Oss, minder in Den Bosch en Boxtel

KAARTJEDEN BOSCH - In onze regio worden de meeste fietsen gestolen in Tilburg en Oss. In die gemeenten is het aantal aangiftes van fietsendiefstal het afgelopen jaar licht gestegen. In Boxtel, Den Bosch en Uden, waar vorig jaar nog behoorlijk veel fietsen werden gestolen, zijn in de eerste helft van 2017 een stuk minder aangiftes genoteerd.

Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus heeft ontvangen van de Stichting Aanpak Voertuigcriminalieit (stAVc).

Boxtel was vorig jaar de plaats met naar verhouding de meeste fietsendiefstallen in het verspreidingsgebied van het Brabants Dagblad. Per duizend inwoners lagen er toen 38,8 aangiftes. In de eerst helft van dit jaar is dat gedaald tot 20,6 procent. Een vergelijkbare daling is te zien in Uden. Daar werden per duizend inwoners 22,5 aangiften gedaan, tegenover 33,1 aangiften in het eerste halfjaar van 2016.

Kleine initiatieven kunnen zorgen voor een flinke daling. In Uden bijvoorbeeld, hangen sinds november vorig jaar camera's bij een grote fietsenstalling. Daar werden volgens de politie bijzonder veel fietsen gestolen. Ook wordt er in de gemeente zo nu en dan een lokfiets ingezet. Daarin zit volgapparatuur, waardoor de politie een fietsendief direct kan opsporen.

Aanpak

In Tilburg steeg het aantal aangiftes van diefstal tot 795. Wat neerkomt op 37,2 aangiften per 10.000 inwoners. De stad heeft daarmee de meeste fietsendiefstallen van de regio; nét boven Oss, dat per 10.000 mensen 36,5 aangiftes telde. De politie vult aan dat het aantal fietsendiefstallen in 2016 met eenderde is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. De verklaring is volgens de politie te vinden in onder meer de invoer van een bewaakte stalling en de inzet van een lokfiets. Oss hoopt het dieven nog moeilijker te maken met een register waarin handelaren alle verkochte tweedehands fietsen moeten registreren. Dat is sinds 1 januari in gebruik.

Het aantal fietsendiefstallen in Oss ligt desondanks nog een stuk hoger dan in de andere grote stad, Den Bosch. Per 10.000 inwoners is daar 25,7 keer aangifte gedaan van een gestolen fiets.

Bekijk op dit kaartje hoeveel aangiftes van fietsendiefstal er in jouw gemeente zijn.

Grote daling

Over het algemeen is er in Nederland een flinke daling te zien van het aantal aangiftes van fietsdiefstallen. In de eerste zes maanden van dit jaar werd er ruim 40.000 keer aangifte gedaan van fietsdiefstal. Dit is een daling van veertien procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Sinds 2014, toen in het hele jaar ruim 115.000 aangiftes werden gedaan, is sprake van een daling.