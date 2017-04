Omwonenden verbaasd: gemeente Boxtel luistert niet naar hen en steunt stal voor 2.000 varkens

De zaak speelt in het buurtschap Vrilkhoven, bij Liempde. In het kort: de varkensboer kreeg in 2013 vergunning om te bouwen, maar maakte er mede door de crisis nog geen gebruik van. Daarom stapten de buren naar de bezwarencommissie van de gemeente Boxtel en daarna, dat was vorige maand, naar de bestuursrechter.

Beide instanties gaven de buren gelijk en stelden dat de gemeente de vergunningen voor de bouw in moet trekken. Enerzijds omdat er door de gemeente enkel naar het belang van de boer was gekeken en niet naar dat van omwonenden, die straks 25 meter van de 108 meter lange stal af zouden wonen. Anderzijds omdat de boer nog niet eens een financieringsaanvraag had gedaan. Zicht op snelle bouw was er totaal niet, vonden de instanties. Een oude vergunning kan niet eeuwig van kracht blijven, ook omdat milieuregels steeds strenger worden.

Ondanks twee tikken op de vingers volhardt de gemeente Boxtel in zijn opstelling. ,,In dit geval is er een aanmerkelijk belang van de boer, een familiebedrijf, om de stal te bouwen. Dat heeft de doorslag gegeven”, stelt wethouder Herman van Wanrooij (INbox). Volgens Van Wanrooij wordt de overlast voor omwonenden straks minder, omdat de boer ook milieu-aanpassingen moet doen aan oude stallen.

Betonvloer

De bestuursrechter oordeelde dat de gemeente voor 2 mei een nieuw besluit moet nemen. Intussen is de boer op eigen kosten al begonnen met het storten van een betonvloer. Dat zag de wethouder ook. ,,Ik heb hem gezegd dat hij voor dinsdag met iets moet komen dat aannemelijk maakt dat de financiering rond komt. Daar wacht ik nu op."