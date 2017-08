Ontslag voor postbode die drie maanden niet bezorgde, eigen huis staat vol brieven

Inschrijving Duur­zaam­heid­prijs Boxtel geopend

17 augustus BOXTEL - De inschrijving voor de Duurzaamheidprijs 2017 in Boxtel is geopend. De toekenning is een initiatief van de gemeente Boxtel en de Lokale Agenda 21. De uitreiking is 10 oktober in gemeenschapshuis De Rots.