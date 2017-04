Op de bon! Deze flitspaal in Tilburg ‘flitst’ de meeste snelheidsovertreders

TILBURG - De digitale flitspaal die in onze regio de meeste snelheidsbekeuringen op de deurmat aflevert, staat in Tilburg. Om precies te zijn: aan de Caspar Houbenstraat, ter hoogte van de Ringbaan Oost. De ‘lucratieve flitspaal’ bekeurde vorig jaar bijna 33.000 weggebruikers.

De flitspaal is al jarenlang een doorn in het oog voor weggebruikers. In 2015 bracht de paal ongeveer een miljoen euro in het laatje. Toen werd er gemiddeld om het half uur een boete uitgedeeld.

Landelijk aantal

In 2016 zijn in heel Nederland ongeveer 3,1 miljoen bekeuringen uitgedeeld voor snelheidsoverschrijdingen tot en met 5 kilometer per uur, tegen 2,4 miljoen in 2014: een stijging van 31 procent.

1 kilometer per uur te hard

Het totale aantal snelheidsboetes steeg in diezelfde periode veel minder hard, met 18 procent. In 2016 zijn ruim 9,4 miljoen verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren en niet handsfree bellen.

Dat blijkt uit gegevens die deze krant heeft opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Vooral op wegen waar 130 kilometer per uur mag worden gereden, regende het vorig jaar bekeuringen. 69.000 automobilisten kregen een prent omdat ze daar - na meetcorrectie - 1 kilometer per uur te hard reden, tegen 12.000 in 2014.

Goirle op nummer twee

Sinds vorig jaar zijn alle flitspalen in Nederland vernieuwd en gedigitaliseerd. Dat betekent dat ze 24 uur per dag en zeven dagen per week aan staan. Ook is het aantal trajectcontroles uitgebreid. In totaal flitste de flitspaal aan de Caspar Houbenstraat in Tilburg 32.912 snelheidsovertreders.

Het gemiddeld opgelegde boetebedrag voor een verkeersovertreding lag vorig jaar op 75,06 euro. Als enkel naar snelheidsovertredingen wordt gekeken (7,9 miljoen in 2016), dan ging het in 2016 gemiddeld om 58 euro. Het merendeel van de verkeersboetes wordt opgelegd wegens het overschrijden van de maximumsnelheid.

Vanaf dit jaar zullen ook de gegevens van de nieuwe digitale flitspalen worden meegenomen in het overzicht van verkeersboetes. Begin 2016 is de vervangingsoperatie van analoge flitspalen voor nieuwe digitale palen afgerond.

'Dit frustreert mensen'

Volgens Geert Priem, voorzitter van politievakbond ANPV, gaat het Openbaar Ministerie te ver door automobilisten op grote schaal te bekeuren voor kleine snelheidsovertredingen. ,,Dit frustreert mensen. Het is een verkapte vorm van belasting. Ook schaadt dit het gezag en de geloofwaardigheid van de politie. Het is veel belangrijker om huftergedrag harder aan te pakken, zoals bumperkleven en rechts inhalen.”

De kleine boetes leverden de overheid vorig jaar in totaal 113 miljoen euro op. In 2014 was dat nog 80 miljoen euro. Op de meeste wegen – met uitzondering van 130-wegen – wordt pas bekeurd bij een snelheidsoverschrijding vanaf 4 kilometer per uur.

Nog wat feitjes:

- Vorig jaar incasseerde het CJIB voor kleine snelheidsovertredingen (t/m 5 km/u) ongeveer 28 miljoen euro administratiekosten. In 2014 was dat nog zo’n 16,5 miljoen euro.

- De meest uitgedeelde kleine snelheidsboete was die voor 4 km/u te hard binnen de bebouwde kom. 774.000 keer kreeg een automobilist hiervoor een prent van 36 euro.

- Op 130-wegen wordt steeds vaker bekeurd voor 1 km/u te hard. In 2014 gebeurde dat 12.000 keer, vorig jaar al 69.000 keer.

- In gebieden waar de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is, wordt juist minder vaak beboet (voor 4 en 5 km/u te hard). In 2014 nog 4.442 keer, het afgelopen jaar 1.262 keer.