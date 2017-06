Open dag Museumboerderij De Kleuskes

Onderzoek naar realisatie 'kindercampus' in Boxtel

1 juni BOXTEL - Een forse daling van het aantal leerlingen, lege schoollokalen en honderdduizenden euro's die in een bodemloze put dreigen te verdwijnen als de leegstand een feit is. Het toekomstbeeld van de basisscholen in Boxtel is niet florissant.