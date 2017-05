Politiek Boxtel nuchter onder gestegen misdaadcijfers

BOXTEL - Met afstand is Boxtel het meest criminele dorp in de Meierij. Het gemeentebestuur is evenwel niet geschrokken van de flinke stijging op de landelijke misdaadmeter.

Het aantal klachten over jeugdoverlast is explosief gestegen, vorige maand werd een inbraakgolf vastgesteld. En nu blijkt Boxtel ook nog met voorsprong het meest criminele dorp in de Meierij. Dat bleek uit de misdaadmeter die het Algemeen Dagblad onlangs publiceerde.

Boxtel staat op plek 86. Gestegen met stip, concludeerde CDA-fractievoorzitter Helene van As gisteravond in de gemeenteraad. Vorig jaar stond het dorp op plaats 122. Schijndel staat op plek 120, Sint-Michielsgestel op 301 en Haaren op 357. Van As wilde weten of het college net zoals zij is geschrokken van de cijfers.

Wethouder Peter van de Wiel, die de afwezige burgemeester Mark Buijs verving, meldde niet van zijn stoel te zijn gevallen. ,,Het is niet verstandig om te schrikken, naar de reden van de ontwikkeling kijken daarentegen wel", aldus Van de Wiel.

De wethouder wees op het feit dat Boxtel wat betreft de opbouw van de bevolking anders is dan omliggende dorpen. ,,Maar", repliceerde Van As, ,,dat was in het verleden ook zo. Toch is de ontwikkeling in Boxtel negatiever dan in de omgeving." Ze wees op het aantal autodiefstallen dat met bijna 35 procent is gestegen en op 20 procent meer bedreigingen.

Van de Wiel had daar een verklaring voor. ,,Mensen motiveren om aangifte te doen, was vorig jaar een van de zaken waaraan de politie extra aandacht heeft gegeven. In andere gemeenten is dat eerder gebeurd. Dat heeft gewerkt", aldus Van de Wiel. Want het aantal aangiften van bedreiging is dan weliswaar flink toegenomen, het aantal meldingen ervan was in 2016 even hoog als het jaar daarvoor. ,,Door dat beleid waren meer mensen bereid hun melding om te zetten in een daadwerkelijke aangifte."