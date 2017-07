Run for Kika-deelnemer Merijn (6) 'heeft gevochten als een leeuw'

EINDHOVEN - De 6-jarige Merijn uit Liempde deed zondag met zijn eigen team mee aan de jaarlijkse Run for KiKa in Eindhoven. Na zes maanden ziekenhuis en chemokuren gaat het sinds twee jaar goed met hem.

,,Toen ik ziek was, kon ik niet met andere kinderen spelen", zegt Merijn kort voordat hij met zijn broertje Morris (3) start in de Kidsrun. ,,Nu wel en dat is veel leuker."

Hij is de middelste van drie in het gezin van Dim en Sylvia uit Liempde. ,,Eind 2014 werd bij Merijn een vorm van acute leukemie vastgesteld", vertelt zijn moeder. ,,Hij lag zes maanden in het ziekenhuis en onderging veel zware chemokuren. Omdat die zijn afweersysteem erg aantastten, lag hij in isolatie zodat hij niet besmet kon worden. Hij heeft die periode gevochten als een leeuw en gelukkig gaat het nu goed met hem."

Quote Mijn man en ik hebben die zes maanden om de beurt elke minuut bij Merijn in het ziekenhuis geweest. Moeder Sylvia

Het was een zware tijd. In de eerste plaats natuurlijk voor Merijn. ,,Maar ook voor het gezin. Mijn man en ik hebben die zes maanden om de beurt elke minuut bij Merijn in het ziekenhuis geweest. Je wilt als ouders bij je kind zijn."

Ze herinnert zich nog goed hun machteloosheid bij het zien van de pijn die Merijn had door zijn behandeling. ,,Je kind pijn zien hebben en niets kunnen doen, is het moeilijkst. Zoiets wens je niemand toe. En een klein kind al helemaal niet."

Met de steun van familie, vrienden, de huisarts en het personeel in het Radboudziekenhuis in Nijmegen zijn ze die heftige tijd doorgekomen. ,,Het eerste jaar na zijn behandeling ben je nog bang dat het terugkomt. Nu, na twee jaar, richten we ons op de toekomst. Maar ook op de eventuele gevolgen van de chemokuren bij Merijn."

Kanjerkroning

Dan is het tijd voor de 'kanjerkroning'. Merijn en zes andere jonge kinderen worden in het zonnetje gezet. Op hetzelfde podium waar even tevoren Mr. Stosic, onlangs tweede bij Holland's Got Talent, zijn acrobatische danskunsten heeft laten zien. De huldiging is voor kinderen die of bezig zijn met een behandeling of deze met goed gevolg hebben afgerond. De zeven jongens en meisjes tussen de 1,5 en 8 jaar kregen een medaille en oorkonde van wethouder Mary-Ann Schreurs.

Het verhaal van Merijn staat niet op zich. In Nederland worden veel meer gezinnen geconfronteerd met kinderkanker. ,,Met de jaarlijkse Run for Kika in diverse plaatsen willen we extra geld inzamelen voor onderzoek", aldus de organisatie. ,,De deelnemers hier in Eindhoven hebben vandaag 125.000 euro bijeen hebben gelopen."