Spoedvergadering om omstreden huisvesting burgemeester Anton van Aert in Boxtel

BOXTEL/BEST - De gemeenteraad in Best komt woensdagavond bijeen voor een in allerijl ingelaste, besloten vergadering. Aanleiding is de heisa die is ontstaan rond de woonsituatie van burgemeester Anton van Aert in Boxtel. Op uitdrukkelijk advies van de Commissaris van de Koning en op verzoek van Van Aert zelf wordt gesproken over de situatie.