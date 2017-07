Stratumseind-vechter die Boxtelnaar ziekenhuis in sloeg week eerder ook al in de fout

Wereldhuis Boxtel krijgt over maand bewoners

28 juli BOXTEL - Het volledig gerenoveerde zorgcentrum Molenweide in Boxtel krijgt vanaf 28 augustus nieuwe bewoners. Vanaf die maandag verhuizen de bewoners terug die sinds begin januari in De Braacken in Vught logeerden, terwijl hun wooncomplex werd verbouwd. Hun oude gebouw is dan niet alleen compleet vernieuwd, maar heet voortaan ook anders: Wereldhuis.