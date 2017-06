Suikerfeest-receptie in Boxtel als 'bedankje naar de buurt'

Ramadan eindigde zondagmorgen. De afgelopen dertig dagen mochten moslims tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten, drinken of roken. ,,Ramadan is een tijd van bezinning", zegt Serdar Gedik uit Boxtel. ,,Elke dag ruim 18 uur vasten was voor mij niet moeilijk. De eerste dag is lastig. Je merkt wel dat je soms dorst hebt. Je went er aan. Als je met je hart gelooft, is niets moeilijk. Geloven maakt sterk."