Te ziek voor een dagje zee? In Boxtel bezorgen ze het strandgevoel gewoon voor de deur

Betalen in plaats van blauwe zone op par­keer­ter­rei­nen in Boxtel

17 juli BOXTEL - Voor een plekje straks op de nieuwe parkeerterreinen in het centrum van Boxtel in de binnentuin van het gemeentehuis en aan het Zusterspad zullen automobilisten moeten betalen. Wethouder Eric van den Broek is niet van zins er een blauwe zone van te maken.