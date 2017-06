Teller met bezwaren tegen Boxtelse verkeersplannen staat op 150

Boxtel heeft plannen om vanaf bedrijventerrein Ladonk een ontsluitingsweg richting Haaren te realiseren . Daarnaast komt er onder de overwegen als die eenmaal dicht zijn een fietstunnel. Het autoverkeer richting Ladonk, Haaren en de buurtschappen Tongeren en Kalksheuvel zou dan een andere weg moeten zien te vinden. Veel bezwaarmakers denken dat die route door hun wijk of straat gaat lopen. En willen daarom eerst een plan dat het verkeer in Boxtel voor de komende jaren in kaart brengt. Dat plan is in de maak, maar wordt pas mei volgend jaar vastgesteld.

,,Het is ook een probleem van de provincie. De afwikkeling van het verkeer van twee provinciale wegen, vanuit Schijndel en Oisterwijk, heeft in ons centrum plaats. Samen gaan we kijken hoe we dat probleem kunnen oplossen." Daarbij is het realiseren van een weg parallel langs rijksweg A2 vanaf de Schijndelsedijk (Petershoek) naar of de afslag Boxtel-Noord of de afslag Liempde nadrukkelijk in beeld. Dat zou de verkeersdruk in het centrum van Boxtel flink kunnen verminderen.