Treinverkeer tussen Boxtel en Eindhoven komt weer op gang

Herdenkingshoek Willy van Zuijlen in hal Boxtels gemeentehuis

4 september BOXTEL - De gemeente Boxtel heeft in het gemeentehuis een herdenkingshoek ingericht voor de vrijdagavond overleden Willy van Zuijlen (74). Hij was tot de herindeling in 1996 gemeentesecretaris van de gemeente Liempde en vanaf 2002 raadslid in de gemeente Boxtel.