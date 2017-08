Veel politie en opsporingsdiensten bij bedrijfspand in Boxtel

Guus (62) is groenwerker via WSD: 'Nergens wilden ze me hebben'

8 augustus SCHIJNDEL - Met een hark in de hand zorgt Guus van der Schuit (62) voor een schoner Schijndel. Sinds begin dit jaar is hij groenwerker via WSD. ,,Nergens wilden ze me hebben, ik werd er moedeloos van."