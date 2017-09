Verdachten in drugsonderzoek naar Boxtels postorderbedrijf nog in voorarrest

Stellingen staan bij Voedselbank Boxtel, verhuizing is nakend

31 augustus BOXTEL - Tientallen stellingen staan al in slagorde opgesteld in het nieuwe pand van Voedselbank Boxtel e.o. Vandaag zijn ze in elkaar gesleuteld. Dat is de opmaat voor de verdere inrichting van het pand aan de Achterberghstraat in Boxtel, pal voor het nieuwe Wereldhuis.