VIDEO: Boxtel prominent aanwezig in derde stripboek Ralph Dikmans

Boxtel steekt 34.000 euro in Kunst op Stapel

12 april BOXTEL - De animo om mee te doen aan de buitenexpositie Kunst op Stapel in Boxtel is groot. In totaal willen 54 kunstenaars werk ter beschikking stellen voor de tentoonstelling die ruim drie maanden te zien is in het park van kasteel Stapelen. Voor zo'n vijftien kunstwerken is plaats in de expositie. De gemeente Boxtel steunt het evenement met 34.000 euro, zo maakte wethouder Maruška Lestrade woensdagmiddag bekend.