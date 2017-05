VIDEO: Boxtelaar Ranil bouwde een huis dankzij breakdance en wil de dans nu groot maken in Sri Lanka

BOXTEL - Eén mens kan het verschil maken, vindt Boxtelaar Ranil van Peperstraten. Hij is breakdance-leraar en wil die vorm van danskunst promoten in Sri Lanka. ,,Zo kan ik iets doen voor het land waarin ik geboren ben."

Een wurmpje van twee weken was Ranil van Peperstraten toen hij werd geadopteerd en van Sri Lanka naar Liempde verhuisde. Nu, 26 jaar later, zet hij zijn onmiskenbare talent als breakdancer in voor jongeren in het vroegere Ceylon. Hij wil de breakdance scene daar een positieve impuls geven.

Volledig scherm Ranil van Peperstraten wordt door BD-fotograaf Roy Lazet op de foto gezet. Het uitgebreide verhaal staat in de editie Meierij van vrijdag 5 mei. © Johan van Grinsven

Zielsverwanten

Tijdens een van zijn bezoeken aan Sri Lanka is hij in Maharagama, in de buurt van hoofdstad Colombo, in aanraking gekomen met zielsverwanten: lokale breakdancers. Ranil is breakdancer en breakdance-leraar, vanaf zijn elfde beoefent hij die vorm van danskunst. In Liempde en Lennisheuvel geeft hij les. In Den Bosch traint hij.

Vorig jaar verzorgde hij een evenement met onder meer breakdance battles om geld in te zamelen voor de breakdance crew in Sri Lanka. De 800 euro die dat opbracht, moet met zijn nieuwe evenement Be A SuperHero Jam, op 7 mei in cultureel centrum Dynamo in Eindhoven, groeien tot 2.500 euro. Dat bedrag wil hij in augustus zelf naar de B-boys in Sri Lanka brengen. Zodat zij hun hobby uit kunnen bouwen en ook anderen kunnen enthousiasmeren.