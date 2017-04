VIDEO: Boxtelse kunstenaar Ad Verstijnen (70) schildert nog 365 dagen per jaar

,,Ik ben een vrolijk mens. Deze kunst komt uit mijn hart en mijn ziel. Niet dat ik altijd in deze stijl heb gewerkt. Tijdens mijn opleiding heb ik heel realistisch leren werken. Dat heb ik ook jaren daarna nog gedaan. Maar ik wilde meer vrijheid. Ik voelde me altijd aangesproken door de Cobra-beweging, Appel, Corneille, Alechinsky. Ik ben ook die expressieve richting ingegaan. Dit is de kunst die ik mooi vind. Deze manier van werken is uitdagender dan realistisch schilderen. Ik fantaseer liever."