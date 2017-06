VIDEO: Dobberen op de Dommel in Boxtel in een fluistersloep

Nog een weekje proefvaren en dan gaat Rob Strik - via Strik Recreatie organiseert hij sinds een jaar of vijftien kanotochten in Boxtel en omgeving - commercieel met de sloep over de Dommel varen. Rustige tochtjes van anderhalf uur of langer zijn te boeken. Ondertussen vertelt de schipper over de bezienswaardigheden aan de wal, over flora en fauna en de historie van Boxtel.