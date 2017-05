Feyenoordfan maar niet in Rotterdam? Dan maar een duik(je) in Boxtelse fontein

Forse taakstraf voor verduistering bij Kinderboerderij Boxtel

11 mei BOXTEL - Een taakstraf van tweehonderd uur of anders honderd dagen de cel in. Dat vonnis sprak de politierechter in Den Bosch donderdagmiddag uit over een 60-jarige Boxtelaar. Die heeft in 2014 en 2015 geld verduisterd van Kinderboerderij Boxtel, waarvan hij zowel voorzitter als penningmeester was. De Boxtelaar hoorde het vonnis niet zelf aan, hij is met vakantie.