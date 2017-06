VIDEO: Vierhonderd kroppen sla voor Boxtelse Voedselbank

Muziekman Marinus Bressers uit Liempde overleden

31 mei LIEMPDE - Marinus Bressers uit Liempde is dinsdag 30 mei overleden, op 67-jarige leeftijd. Hij was vooral bekend als muzikaal leider en mede-oprichter van orkest De Kromploegers. Dat groeide uit van een carnavalsorkest en hofkapel tot een swingende showband die hooggewaardeerde concerten gaf in Liempde en ver daarbuiten, ook in het buitenland. Bressers was al geruime tijd ziek.