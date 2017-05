Vion verwijdert filmpje over slachtproces na uitspraak Reclame Code Commissie

Boxtelse Weefkring Tegendraads wil kennis overdragen

28 mei BOXTEL - Leden van Weefkring Tegendraads uit Boxtel en Schijndel gaven zondagmiddag in Museum Boxtel (MUBO) een weefdemonstratie. ,,Weven hoort tot ons cultureel erfgoed. Als we niets doen dan weten we over 25 jaar niet meer hoe het moet."