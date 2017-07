Wat een prestatie! Zoë (15) uit Liempde is wereldkampioen paaldansen

Liempdenaar Johan Schoenmakers overleden

1 juli LIEMPDE. Johan Schoenmakers uit Liempde is donderdag overleden, op 82-jarige leeftijd. Hij was Neerlandicus, belangrijk lid van de Liempdse volksmuziekgroep De Ploegadoers, regisseerde tal van Zittingsavonden voor het carnaval en een film 'Liempde in Verzet' over het dorp in WOII.