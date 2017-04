Waterschap De Dommel steekt miljoenen in klimaatbestendig 'water'

'Goed snertweer' tijdens de 44ste Liempdse Boeremèrt

17 april LIEMPDE - Met twee vesten over elkaar en met een extra paar sokken in de klompen was het goed te doen. De 44ste Liempdse Boeremèrt ging maandag de boeken in als een geslaagde maar koude editie. Toon Voets van het organiserend comité is opgelucht. ,,Tijdens het opbouwen ben ik nog drie keer kletsnat geregend. Nu is het droog. Dit is prima zo."