Wel betonvloer, geen nieuwe stal in Liempde: vergunning ingetrokken

Pleidooi Boxtelse wethouder helpt: één brievenbus 'gered'

14:49 BOXTEL - PostNL laat de brievenbus aan de Bosscheweg in Boxtel staan. Aanvankelijk zou de bus bij de zorginstelling van Zorggroep Elde worden weggehaald als onderdeel van het beleid om het aantal brievenbussen in Nederland flink te verminderen. Naar aanleiding van die plannen sprak wethouder Eric van den Broek op verzoek van de gemeenteraad met mensen van het postbedrijf. Hij hield een pleidooi om met name brievenbussen bij zorginstellingen ongemoeid te laten.